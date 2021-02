Hollandis leevendati piiranguid, ent pikendati komandanditundi 

Eelmisel nädalal sattus Hollandi valitsuse kehtestatud vastuoluline komandanditund juriidilisse ohtu. Haagi kohus otsustas, et öine liikumispiirang pole seaduslik ja see on vaja viivitamatult lõpetada. Valitsus kaebas otsuse edasi ja saavutas edu. Teisipäeval teatas peaminister Mark Rutte, et liikumispiirang ei lõpe niipea – alles 15. märtsi hommikul. Sel päeval toimuvad riigis ka parlamendivalimised.

Komandanditunni pikendamise kõrval tegi valitsus aga ka piiranguid leevendavaid otsuseid, teatab Dutch News. Hollandis avatakse taas keskkoolid ja alates 1. märtsist peab iga õpilane vähemalt ühe päeva koolis veetma. 3. märtsil lubatakse taas juuksurid ja teised n.ö kontakti nõudvad ametid (välja arvatud seksitöötajad). Samuti lubatakse kuni 27aastastel inimestel osaleda välistingimustes meeskonnaspordis. Peaminister Rutte sõnul on kõigil eelmainitud meetmetel sotsiaalselt positiivne mõju.

„Oleme jõudmas uude ja raskesse etappi. Me oleme kõik tüdinud, ent püüame hoida negatiivset mõju võimalikult väiksena,“ mainis Hollandi valitsusjuht ja lisas, et reeglite leevendamine pole mingi „tasuta pilet“. Rutte toonitas, et põhireeglitest tuleb mõne leevenduse taustal aga veelgi rangemalt kinni pidada.