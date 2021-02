Politsei tuvastas Paide kohvikus koroonapiirangute rikkumised 

Paide politseijaoskonna ametnikud kontrollisid kohvikus töötajate ja klientide poolt maskikandmise kohustusest kinnipidamist 17 veebruaril. „Politseiametnike kohvikusse sisenedes puudusid kahel teenindajal maskid või visiirid ning letil puudus kaitseklaas, mille tõttu puutuvad teenindajad klientidega ka otseselt kokku,“ Teatab Paide politseijaoskonna piirkonnavanem Priit Söörd märgukirjas. „Politseiametnik vesteldes teenindajaga, väitis ta, et neil on kohvikus maskide kandmine soovituslik.“ Oluline on koostöö ja sellest tulenevalt on politseipoolne ettepanek, et tööandja tõstaks klienditeenindajate teadlikkust COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks, teatas Söörd.