Eesti uudised REPORTAAŽ | TÄNAV KUI UISUVÄLJAK: „Vaadake, mis siin toimub! Kuidas ma tervete kontidega koju saan?“ Libedus on jalakäijad autoteele ajanud Kristjan Väli , täna 16:03 Jaga: M

GALERII

PÕRGULIKULT LIBE: Tallinnas Kosmose kino juures on niivõrd libe, et jalgadel seismine on väga keeruline. Foto: Kristjan Väli

„Võimatu käia. 99% kindel, et kukud ja murrad midagi ära. Sõiduteel sõitsid masinad, aga kõnniteel, treppidel ja bussipeatustes, kus võiks midagi puistada, polnud kedagi,“ on jalakäia pahane. Ei ole imestada: mahasadanud jäävihm on Tallinna tänavad niivõrd libedaks võõbanud, et jalutamine on sisuliselt ekstreemsport ja valusalt kukkumine vaid aja küsimus.