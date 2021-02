BRITTIDE EESKUJUL: Jaapanis alustas tööd üksilduse minister 

Üksildus on Jaapanis olnud juba pikalt tõsiseks probleemiks. Võimud on ka varem lahenduste otsimise nimel tegutsenud – näiteks valmistasid kohalikud insenerid roboti, kes hoiaks üksiku inimese kätt. Enesetappude arv on aga koroonapandeemia ajal tunduvalt kerkinud. Põhjus on ilmselt selles, et inimesed on eraldatumad, kui kunagi varem.