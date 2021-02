JÄLLE ON SÜÜDI BILL GATES: vandenõuteoreetikute arvates pole Texases maha sadanud lumi päris 

Videoplatvormil Tiktok levivad mitmed videod, kus inimesed üritavad tõestada väidet, et Texases palju pahandust põhjustanud lumi on võlts ja selle on loonud valitsus. Videotes põletatakse lumepalle näiteks tikkudega ja sulatatakse fööniga. Kui suurem osa videoklippidest on filmitud USA lõunaosariigis, tehakse sarnaseid katseid ka mujal maailmas – näiteks Ühendkuningriigis.