Ilm ja loodus OLGE ETTEVAATLIKUD! Jäävihm on muutnud teed ohtlikult libedaks terves Eestis Toimetas Hindrek Pärg , täna 12:47 Jaga: M

Foto: Robin Roots

Teisipäeva hommikust alates on kogu Eestis ilmaolud oluliselt muutunud ning sadama on hakanud jäävihma, mistõttu on teeolud väga keerulised nii sõidumasinate kui ka jalakäijate jaoks. Transpordiamet kuulutas välja rasked teeolud terves Eestis ning prognooside kohaselt võivad keerulised ilmaolud kesta kuni kolmapäeva hommiku kella 9.00.