Ilm ja loodus OLGE ETTEVAATLIKUD! Jäävihm on muutnud teed ohtlikult libedaks, Tallinna ühistransport sõidab vabagraafiku alusel Toimetas Hindrek Pärg , täna 12:47

Foto: Robin Roots

Täna hommikust alates on kogu Eestis ilmaolud oluliselt muutunud ning sadama on hakanud jäävihma, mistõttu on teeolud väga keerulised nii sõidumasinate kui ka jalakäijate jaoks.