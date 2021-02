BLOGI JA VIDEO | OLGE ETTEVAATLIKUD! Jäävihm on muutnud teed ohtlikult libedaks terves Eestis

Ida-Tallinna keskhaigla erakorralise meditsiini keskuse juhataja dr Märt Põlluveer ütles kella 14 paiku, et libeduse tõttu on nende poole pöördunud juba 50 inimest. "Tavapäraselt pöördub talvel umbes 20 inimest ööpäevas. Päev on veel ees. Hetkel saame hakkama, aga libeduse ohvreid on palju," sõnas ta