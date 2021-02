TEENETEMÄRK 2021 | Juta Tammai: „Meist sõltub teiste inimeste töö.“ 

Lintsaelinte ja saekettaid tootva LSAB Vändra ASi juhataja Tammai ei räägi niisama, et tööd on palju, sest firmas käib töö ööpäevaringselt: „Inimesed olid laupäeval-pühapäeval tööl ja tulevad ka sellel nädalavahetusel tööle, aga nad teenivad ka korralikult. Loomulikult me ei taha, et inimesed ennast surnuks töötaksid, sest lõputult ei jõua. Praegu on tipphooaeg, kuid on ka lahedamaid aegu. Näiteks eelmisel aastal olid mitu kuud ainult seitsmetunnised tööpäevad. Kui on vähem tööd, siis käiakse vähem tööl, aga maksame palga ikka välja, inimesi peab hoidma.“

Täppistöö

„Meie firma lõikab sellist puitmaterjali, mis ei käi höövelpingi alt läbi,“ öeldakse ühest Lõuna-Eesti saetööstusest. „Lõikepind peab olema nii puhas, et laud lähebki kohe paika. Sellist kvaliteeti suudab Eestis anda ainult Vändra.“

Teise saetööstuse lõikeriistade pealik tunnistab, et nad on Vändrast juba heas mõttes liiga suures sõltuvuses ja korra sai proovitud saekettaid teritada Rootsis. Aga see osutus logistiliselt nii keerukaks, et vaid katsetuseks see jäigi.

„Seda on hea kuulda, eks me oleme punninud oma kvaliteeti,“ tänab Tammai kiituse eest. „Reklaamiga me ei müü, ikka oma toodanguga. Me lasemegi ennast klientidel reklaamida, iseennast me ei kiida ja konkurente ka maha ei tee.“

„Meil on hirmus suur vastutus saetööstuse ees,“ sõnab Tammai. „Me vastutame selle eest, et teised inimesed saaksid tööd teha. Nüüd oli veel see koroona ka, hoidsime hinge kinni, et keegi haigeks ei jääks. Omal alal oleme me suured, kuigi teiste ettevõtete kõrval paistame me väiksena, kuid me oleme väga oluline osa.“

Õnnelik koht Vändra