VIDEO | Tanel Kiik: vaja on uusi piiranguid ja järelevalvet nende täitmise üle

Üllar Lanno nentis, et kui Euroopas ja laiemalt maailmas on koroonaviiruse nakatumisnäitajad juba nädalaid liikunud langustrendis, siis Eestis läheb olukord aina halvemaks. Veel mõni nädal tagasi oli seis Eestis stabiilne ja võis juba unistada helgest tulevikust. „Kui [platoo] tekitas juba tunde, et kas nüüd saab kõik mööda ja tekib hetk, kus kõik hakkab minema paremuse suunas, siis see on läinud hoopis vastupidi. Kui kaks kõverat kõrvuti panna – tõus novembrist detsembrini ja teine tõus, mis algas kaks nädalat tagasi, siis see uus tõusunurk on oluliselt järsum ja kasvukiirus suurem.“

Lanno sõnum on Eesti hetkel nakatumiselt Euroopas teisel kohal ja praeguste trendide jätkumisel pole keeruline ka ebameeldiva esikoha saavutamine. Paari nädala pärast võib Eestis olla päevas juba 2000 uut koroonahaiget.

Kus nakatutakse? Lanno tõi välja viimase nädala statistika: vanuses 0-18 peaasjalikult kodus, kuid 28% ka koolis; tööealiste seas ütleb iga kolmas, et haigeks jäädi kodus, iga kuues, et tööl, 30 protsenti ei tea nakkuskohta; ka eakate puhul on kolmandikul nakatumispaik teadmata, veerand haigestub hooldekodus või haiglas ja veerand kodus.

Terviseminister Kiik sõnas, et koroonaolukord Eestis on kriitilisem kui kunagi varem: „Seda me näeme sisuliselt kõigis näitajates.“

Kiige väitel mõistab valitsust väga hästi olukorra tõsisust. Terviseameti ja teadusnõukoguga on täna juba kolm tundi olukorda arutatud ning kella viiest läheb jutt edasi. „Ilmselgelt on vaja olukorra kontrolli alla saamiseks täiendavaid piiranguid, täiendavaid meetmeid ja kindlasti ka mõistlikku järelevalvet nende täitmise üle,“ rääkis minister, et uued reeglid kuulutatakse välja neljapäeval ja hakkavad kehtima märtsi algusest. Teadusnõukogu soovitusel tuleks need suhteliselt ranged, piiratakse meelelahutust ja vaba aja viitmist.