TEENETEMÄRK 2021 | Aadu Juhkentaal: „Ühelgi hommikul pole igav tööle tulla, isegi pärast 30 aastat.“ 

„Ma ise pean ennast tehniliseks vennaks,“ sõnab 30 aastat vaibakudumisega tegelenud Juhkentaal. „Erinevate materjalide kombineerimine ja vaipa paigutamine, eri tehnoloogiad, meie tehnikaks on käsitafting. Köögipoole nippe on hästi palju ja see on väga huvitav. Ühelgi hommikul pole igav tööle tulla, isegi pärast 30 aastat.“

Valley vaibatootmine algus ulatub tagasi 1992. aastasse, mil Juhkentaal ostis toonaselt tarbijate kooperatiivilt viletsas seisus taaralao ja hakkas seal katsetama käsitaftingvaipadega. Aastate jooksul on ettevõtmine tasapisi laienenud, tootmispinda on juba tuhandetes ruutmeetrites ning töötajaid üle 50.

„Vaiba sisse on pandud erinevaid asju – puitdetaile, on pandud metalli, tegime valgustitega vaiba ja ühe korra oleme pannud Swarovsky kristalli ka,“ naerab Juhkentaal. „Meie vaibad on tehtud kõik eritellimusel, me ei tee vaipu kaubandusvõrku.“

„Meie vaipadest jääb kõvasti Eestisse,“ vastab Juhkentaal naljaga pooleks küsimusele, et kui palju neist eritellimusvaipadest üldse kodumaale jääb. „Mõni aasta kolm protsenti, mõni aasta kaks, aga mitte suurt üle viie.“

„Tööjuubeleid on meil tihti,“ tunnistab ta, et personal tema juhitavas firmas on püsiv. „Väljaõpe on peamiselt kohapeal, aga paljalt käsitsitööga läheb juba raskeks. Viimased viis aastat oleme robotiseerinud oma tootmist, mõni protsess käib meil robotiga, nii et nutipoisse on meil ka tarvis.“

Firma teeb koostööd paljude tunnustatud kunstnikega, praegusest ajast nimetab Juhkentaal Monika Järgi. Samas tunnustab ta oma firma disainereid, kes tema sõnul suurele areenile ei roni, aga on omal alal ehk vaipade teemal ikkagi kõvad tegijad.