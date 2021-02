USA jõudis 500 000 koroonasurmani. President Biden: me ei tohi muutuda kurbuse ees tuimaks 

President ei keskendunud esmaspäeval peetud kõnes arvudele ega näitajatele. Selle asemel rääkis riigipea kaotustest, mida ameeriklased on pandeemia tõttu tundnud. „Peame lõpetama valeinformatsiooniga varjutatud poliitika, mis lõhestab perekondi, kogukondi ja riiki. See on nõudnud niigi liiga palju inimelusid,“ nentis Biden kõnes.

Joe Biden palus kõigil ameeriklastel meenutada lahkunuid. „Aga mälestamise taustal palun ma kõigil tegutseda, jääda valvsaks, hoida sotsiaalset distantsi, kanda maski ja lasta end vaktsineerida, kui kord teieni jõuab,“ toonitas Biden. Ta lisas, et pika pandeemia taustal on jääda oht kurbuse ees tuimaks, ent sellele peab vastu seisma.

Valges Majas peetud kõne kõrval korraldati ka erinevaid sümboolseid rituaale 500 000 koroonaohvri mälestamiseks. Enne Bideni pöördumist kostus Washingtoni riiklikust katedraalist 500 kellalööki ja Valge Maja esisel platsil korraldati 500 põleva küünla taustal vaikusehetk.