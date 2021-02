TEENETEMÄRK 2021 | Viipekeeletõlke edendaja Regina Paabo: „Ma ei ole midagi erilist ära teinud – olen lihtsalt oma tööd teinud.“ 

Paabo, kes on Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühingu asutaja, viipekeele tõlkide õppekava looja ja Eesti viipekeele õppuritele ning õpetajatele mõeldud „Viibelda on mõnus“ raamatu autor, ei oska ise arvata põhjuseid, miks president Kersti Kaljulaid just sellise otsuse tegi. „See tuli nii ootamatult. Ma ei oska seda üldse kommenteerida ega arvata. Ma ei ole midagi erilist ära teinud – olen lihtsalt oma tööd teinud.“