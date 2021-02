Barack Obama ja rokilegend teevad ühist vestlussaadet 

Ekspresident ja muusik mõtisklevad saatesarjas "Renegades: Born in the USA" oma taustast, muusikast ja jätkuvast armastusest Ameerika vastu, seisab Spotify teates. "Pealtnäha pole Bruce'il ja minul palju ühist," ütleb Obama saate tutvustuses. "Ta on valge mees Jersey väikelinnast. Mina olen Hawaiil sündinud segarassiline must mees. Tema on rock'n'roll'i iidol. Mina ... pole nii cool."