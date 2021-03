Kuidas orienteeruda rakenduste kirevas maailmas? 

Küsimusele annab vastuse Huawei, kes oma ametlikus rakenduste poes AppGallery on kogu sisu mugavalt kategoriseerinud. Esimene valik tuleb teha kahe suurema kategooria vahel, milleks on mängud ja rakendused. Viimase valimisel jagunevad rakendused veel 17 väiksemasse kategooriasse, alates meelelahutusest ja uudistest kuni suhtlusvõrgustike ja info otsimise tööriistadeni – see muudab otsitavate rakenduste leidmise lihtsaks ka siis, kui soovid leida midagi väga spetsiifilist.

Kõige uuemad ja paremad mängud

Selle asemel, et ise tundide viisi huvipakkuvaid mänge otsida, saab lasta oma telefonis oleval rakenduste poel seda teie eest teha. AppGallery on maailma suuruselt kolmas rakenduste pood, mis mängude kategooria avamisel kuvab kasutajale kohe valiku kõige populaarsematest ja silmapaistvamatestmängudest. Samal ajal ei tehta seda valikut ainult uudsuse või allalaadimiste arvu põhjal – pakutakse ka selliseid, mida on kõige lõbusam mängida, mis varsti poodi jõuavad või mis olid selle kuu populaarseimad. Nii on tohutumängude voog selgelt teemade kaupa jaotatud ja kasutaja saab kiirelt otsida just neid, mis sel hetkel kõige rohkem huvi pakuvad.

Mis puudutab mobiilimänge laiemalt, siis täna pakuvad need juba tõsist konkurentsi konsooli- või personaalarvutimängudele. Graafilised telefonimängud näevad tänapäeval mõnikord sama head või paremad välja kui nende vanemad eelkäijad konsoolide või personaalarvutite jaoks – ka kõige valivamad leiavad omale lemmikmängu nutitelefoni jaoks. Näiteks AppGalleryst leiavad kultussarja „Troonide mäng“ fännid mängu nimega „Game of Thrones: Beyond the Wall“, intensiivse võidusõidu austajatele on mäng nimega „Asphalt 9: Legends“ ning mõistatuste fännidele näiteks „Rescue Cut - Rope Puzzle“.

Lai ja käepärane rakenduste valik

Mängudega on asi lihtne – valida tuleb see, mis kõige rohkem meeldib ja huvi pakub, ent kuidas teha valik äppide seas, mida on palju rohkem? Kasutajate mugavuse huvides on AppGallery rakenduste kategooriad jagatud valdkondade järgi, mida võib enim vaja minna nutiseadmete kasutamisel: meelelahutus, haridus, raamatud, fotograafia, reisimine ja majutus, ostlemine, rahandus, sport, tervis ja palju muud. Seetõttu peaks iga Huawei AppGallery kasutaja leidma kiirelt üles vajaliku või konkreetselt otsitava rakenduse.