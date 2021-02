Teenetemärgiga pärjatud Rally Estonia korraldaja: maailm on tasakaalus – koroona tõi Eestisse WRC-etapi, seesama koroona jätab nüüd ära piduliku orderitseremoonia 

Spordimehelt küsitakse ikka esimese asjana, et mis tunne on? „Eks me ise teadsime seda juba mõnda aega. Aga kui teavitati, siis tuli see väga ootamatult. Ei osanud seda kuidagi oodata ja ikka minut aega ei saanud aru – kui tuli kõne presidendi kantseleist, siis ma arvasin, et äkki küsitakse abi millegagi. Aga siis teavitati, et president andis teenetemärgi. See võttis meid ikka sõnatuks,“ sõnas Hõbe.