Juhtkiri | Lonkav vaktsineerimine vajab ravi 

Sellest pole kasu, kui me võrdleme Eesti vaktsineerimise edukust teiste, ühtmoodi kehvalt esinevate ELi riikidega, kuid ütleme juba eos, et pole mõtet end võrrelda vaktsineerimises tunduvalt edukamate Iisraeli ja Suurbritanniaga.

Faktid ei räägi Eesti kasuks, sest kaks kuud pärast vaktsineerimistega alustamist on endiselt vaktsineerimata tervelt 85 protsenti enam kui 80aastastest. Haigekassa teatel oli reedese seisuga vaktsineeritud 14,6 protsenti enam kui 90aastastest ning 13,9 protsenti 80–89aastastest.

Enam kui 80aastaseid on Eestis kokku umbes 80 000, neist oli reedel esitatud andmete põhjal vaktsineeritud 11 158 inimest. Arvestades, et viimastest suurema osa moodustavad hooldekodude asukad, siis pole eakate vaktsineerimine väljaspool hooldekodusid sisuliselt käivitunud. Teleuudised on vahendanud küll paari vaktsineerimise katseprojekti, kuid nagu näha, siis vaktsineerimiste üldarvu sellise moodsa Potjomkini küla ehitamine kuigivõrd mõjutanud pole.

Veel hullem on see, et 225 perearstinimistut kokku 785-st ehk tervelt 29 protsenti polnud töönädala lõpuks saanud veel ühtki doosi vaktsiini, et alustada riskirühmade kaitsesüstimist. Ühest küljest meil justkui ei jätku vaktsiini kõikidele perearstidele jagamiseks, kuid teisalt seisis mitukümmend tuhat doosi niisama, sest polnud jõutud valmis teha vaktsineerimisnimekirju või tuli nädalavahetus peale, mil vaktsineerijad oma uksed kinni panid. Apteekrite abipakkumine lükati tagasi – las vaktsiin pigem seisab riiulil. Iga vaktsineerimisega viivitatud päev võib aga kellelegi maksma minna elu.