AstraZeneca kõrvaltoimed tõmbasid Tartu õpetajad siruli 

Kõrvaltoimed on tegelikult palju suuremal osal AstraZenecaga vaktsineeritud rohkem kui 7700 inimesest, kellest valdav osa töötab koolides. „Paljudele Tartu õpetajatele tehti AstraZeneca süst juba eelmisel esmaspäeval ja kõrvalnähud hirmutaks igaühe ära,“ teatas Õhtulehele ühe Tartu põhikooli anonüümsust palunud õpetaja. Ka tema ise lasi end vaktsineerida. „Meie kogemus näitab, et igaühel ilmnes midagi ja igal teisel oli ööpäeva jooksul kõrge palavik, oksendamine, vappekülm, süstitud käe liikumatus ja kange lihasvalu,“ kirjeldas pedagoog. Ta väitis, et valdav osa õpetajatest polnud võimelised vaktsineerimise järgsel päeval tööle tulema. „Oli ka juhtum, kui kiirabi pidi öösel sekkuma. Leidus neidki, kes olid lausa kolm päeva palavikus.“ Õpetajal endal ei olnud küll palavikku, ent valutas süstitud käsi, oli lihasvalu ja peavalu, mis kestis lausa esmaspäevast reedeni välja.