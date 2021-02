Ivo Nikkolo firma nõuab Baltmanilt kohtus 85 000 eurot 

Harju maakohus rahuldas Kalaport OÜ hagitaotluse ja külmutas veebruaris Baltmani hoiustatud rahast 52 579,95 eurot – see on summa, mida hageja taotles. „Praeguse seisuga oleme esitanud hagi üüriperioodi eest kuni 31. jaanuar 2021. Arvestades lisanduvat viivist, on hagi hind praegu 85 027,71 eurot. Kompromissi mittesaavutamisel esitame Baltmani vastu täiendava hagi üürimaksete saamiseks kogu üürilepingu kehtivusaja eest kuni 31.12.2024,“ rääkis Glikman.