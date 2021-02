Repliik Adik Levin | Olgem inimlikud kantsler Priske vastu Adik Levin, meditsiiniteaduste doktor , täna 10:00 Jaga: M

Foto: Teet Malsroos

Kirgi on kütnud eelisjärjekorras vaktsineerimise probleem. Eesti riik on tõepoolest loonud pingerea, kes ja millal peavad olema vaktsineeritud. See kokkulepe on ju suvaline ja mitte tõenduspõhine. Paljudes riikides alustavad riigijuhid kõigepealt enda vaktsineerimist, et näidata eeskuju paljudele kõhklejatele, kes ei tea, kas vaktsineerida ennast või mitte. Mõnes mõttes on selline lähenemine igati õigustatud.