Küsimus | Miks vaktsineeritakse õpetajaid ja päästjaid säästuvaktsiiniga? 

Kärt Sõber, sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik: COVID-19 vastasel vaktsineerimisel lähtutakse COVID-19 vaktsineerimise plaanis kirjeldatud põhimõtetest ja immunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovitustest, mis põhinevad eelkõige kliiniliste uuringute tulemustel ning vaktsiiniomaduste kokkuvõttel. Kõik COVID-19 vaktsiinid on väga efektiivsed raske COVID-19 haiguse vältimisel, mis on AstraZeneca vaktsiini puhul 100%.

Erinevus AstraZeneca ja teiste EL müügiloa saanud COVID-19 vaktsiinide vahel on hetkel see, et AstraZeneca puhul on praegu kliinilistest uuringutest vähem andmeid tõhususe kohta vanemaealistel kui teiste vaktsiinide puhul (uuringud siiski jätkuvad ja ootame täiendavaid andmeid). Seetõttu soovitab riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon kasutada AstraZeneca vaktsiini alla 70-aastaste vaktsineerimisel ning Pfizer/BioNTechi ja Moderna vaktsiine üle 70-aastaste inimeste vaktsineerimisel. Uute andmete laekumisel vaadatakse soovitused üle.

Hetkel ei ole võimalik valida vaktsiini, sest Eestisse jõudvad vaktsiinikogused on piiratud ning näidustatud erinevatele vanusrühmadele. Kui tulevikus on olukord, kus vaktsineerija külmkapis on mitme erineva tootja sama näidustusega vaktsiinid, võib valikuvõimalus tekkida, kuid praegu sellist võimalust paraku ei ole.

Arvestades AstraZeneca vaktsiini head immunogeensust (vaktsiini võime kutsuda esile immuunvastus) ning talutavust ka üle 65-aastastel, jättis Euroopa Ravimiamet vaktsiini kasutamise ülemise eapiiri lahtiseks ehk riikidele otsustada.

Olemasolevaid immunogeensus- ja ohutusandmeid AstraZeneca vaktsiini kohta võib immunoprofülaktika ekspertkomisjoni otsusel ekstrapoleerida kuni 70-aastastele inimestele, kõrgema vanuse puhul tuleks otsustamisel kasuks käimasolevate uuringute tulemused. Riigid on lähenenud AstraZeneca vaktsiiniga immuniseerimise ülemise vanusepiiri seadmisele erinevalt, enamasti vastavalt riigis kokku lepitud riskirühma määratlusele, mis Eestis on alates 70. eluaastast (k.a). Soome on valinud samasuguse lähenemise.