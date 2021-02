Eesti uudised Katuseraha tõi tüli majja: Otepää lipumuuseumi remont venib juba kolmandat aastat Asso Ladva , täna 18:02 Jaga: M

GALERII

TÖÖ KÄIB: Otepää vallavanema sõnul peaks lipumuuseumi ruumide remont kevadeks valmis olema. Foto: Aldo Luud

Otepää lipumuuseum võiks tänavu pidulikult tähistada asutamisest 25 aasta möödumist, ja teha seda värskelt remonditud pastoraadi ruumides, kuid kuna kohaliku kirikurahva ja vallavalitsuse suusad on vahepeal risti läinud, on juubeli tähistamine küsimärgi all.