Välisminister Liimets euroliidu kehtestatud sanktsioonidest: meie eesmärk pole igal kohtumisel Venemaast rääkida

Kes need isikud on, pole ametlikult veel avaldatud, kuid Reutersi andmeil peaks tegemist olema Vene Uurimiskomitee juhi, vanglatesüsteemi direktori, Rahvuskaardi juhi ja riigi peaprokuröriga. Neid ootavad ees reisikeelud ja varade külmutamine.

Sanktsioonid on vastuseks Kremli kriitiku Aleksei Navalnõi (pildil) vangilaagrisse saatmisele Moskva kohtus pärast seda, kui mürgitamiskatse üle elanud mees kodumaale naasis.

Välisminister Eva-Maria Liimets. Foto: Tiina Kõrtsini

Samal teemal Vene kohus lühendas Navalnõi vanglakaristust 20.02.2021 VÄLISLUURE AASTARAAMAT | Putin vananeb, tema režiimil napib ideid ja energiat 17.02.2021 „Eesti soovib häid suhteid kõigi oma naaberriikide, sealhulgas loomulikult ka Venemaaga,“ kommenteerib välisminister Eva-Maria Liimets. „Meie eesmärk pole kindlasti see, et Venemaa teemat igal Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel arutataks, sest maailmas on piisavalt teisigi keerulisi välispoliitilisi küsimusi. Siiski, peame jääma omalt poolt kindlaks EL-i põhimõtetest lähtuvale ja väärtuspõhisele hoiakule ning Aleksei Navalnõi vangistamisele ja sellele järgnenud laialdastele inimõiguste rikkumistele selgelt reageerima.“

Välisminister selgitab, et sanktsioonide eesmärk on üldiselt see, et inimesed ja riigid, kellele neid kohaldatakse, oma käitumist muudaksid.