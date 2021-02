Lavly Perling liitus Isamaaga 

„Minu silmis on Isamaa erakond, kes hoiab Eestit ja kellel on olnud suur roll Eesti riigi ehitamisel. Mul on hea meel, et suur hulk selle erakonna tarku ja avatud mõtlemisega liikmeid on mind endi sekka kutsunud. Koos saame toimetada selle nimel, et Isamaa oleks julgete ideedega tugev erakond, mis pakub selget alternatiivi tänastele mugavuserakondadele,“ ütles Perling.