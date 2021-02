SUUR ÜLEVAADE! Kes on saadikupuutumatuse kaotanud riigikogulased? 

Eesti põhiseaduses on kirjas, et riigikogu liiget ei saa niisama kuriteos süüdistada ja vahistada. Pügala eesmärgiks on välistada võimalus, et mõne tähtsa hääletuse eel pistavad võimulolijad oma oponendid pokri. Kui aga parlamendis teeniv poliitik on personaalselt mõne pättuse korda saatnud, võib prokuratuur esitada tema süüdistamiseks taotluse õiguskantslerile, kes läheb siis riigikogu ette saadikupuutumatuse ära võtmise taotlusega. Senini on seda juhtunud 10 korral ja alati on riigikogu taotluse ka rahuldanud.