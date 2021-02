Macron soovitab saata osa vaktsiinidoose vaestele riikidele  

Vastab tõepoolest tõele, et enamik seni maailmas tehtud kaitsesüstidest on tehtud jõukamates riikides ning Maailma Terviseorganisatsioongi hoiatab järjekordse katastroofi eest, kui mahajäetumad riigid jäävad endiselt koroona küüsi virelema. Lõppkokkuvõttes pole see kuigi kasulik ka heal järjel riikidele – põhimõttel „kuni üks on haige, pole keegi päriselt terve“.