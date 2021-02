Eesti uudised IHUARSTID, KAMMERNEITSID, ÕUEDAAMID, PRESIDENDILOSSI PASSIJA: kellele annetatakse teenetemärke? Priit Pärnapuu , täna 17:25 Jaga: M

Ehkki teenetemärke on jagatud nii õuedaamidele kui ka autojuhtidele, siis Euroopa Liidus leidub riik, mille kodanike teeneid pole ükski Eesti president seni tunnustamise vääriliseks pidanud. Foto: Priit Pärnapuu

Me ei tea täna veel, kui palju ja kellele jagab president Kersti Kaljulaid sellel aastal teenetemärke, aga 1995. aastast alates on neli Eesti presidenti andnud välja 7343 teenetemärki. Neist 70% on läinud Eesti kodanikele, aga millistesse riikidesse on läinud ülejäänud ja kes on jäänud ilma?