Ministriks läinud Kristjan Jaani asemel saab Põhja prefektiks Joosep Kaasik 

„Joosep Kaasik on oma väärtusi, oskusi ja võimeid juhina korduvalt tõestanud. Pika politseikarjääri jooksul on ta töötanud väga erinevatel ametikohtadel ning tema südameasi on alati olnud kogukonnakeskne politseitöö," ütles Vaher politsei pressiteates. "Tal on väga head teoreetilised teadmised juhtimisest ning praktilised kogemused nii politseist kui ka TalTechist. Olen kindel, et need aitavad Joosep Kaasikul Tallinna ja Harjumaa elanike jaoks võimalikult hästi turvalisust luua ning toetada parimal moel Põhja prefektuuri meeskonda."

Joosep Kaasik peab tähtsaks, et Harjumaa inimeste kontaktid politseiga oleks asjalikud, abistavad ja looksid turvatunnet. „Pean turvalisuse tagamise edu võtmeks koostööd ja seda nii organisatsiooni sees kui ka partneritega. Samuti toetan inimeste soovi õppida, ennast täiendada ja uutel, sh juhtivatel ametikohtadel proovile panna. Usun, et see aitab leida uusi ideid, annab kindlust neid ideid ellu viia ning teeb Põhja prefektuurist uuendusmeelse politseiüksuse, kus tahetakse töötada ja kuhu tahetakse tööle tulla,“ rääkis ta.

Siseminister Kristian Jaani sõnul on omaette väärtus, et vahepeal teises valdkonnas töötanud politseinik naaseb organisatsiooni, tuues väljastpoolt kaasa uut ja teistmoodi teadmist. „Olen kindel, et Joosep Kaasik toob nelja-aastase teadusasutuse kogemuse pealt PPA-sse uusi suundi. Tema naasmine näitab, et politsei väärtustab uute kogemuste saamist ning on valmis neid oma organisatsioonis rakendama.“ Jaani kinnitusel saab Joosep Kaasik endale väga hea meeskonna, kellega koos seista Põhja-Eesti inimeste turvalisuse eest. „Põhja prefektuur hõlmab Tallinna ja Harjumaad, kuid arvuliselt kuulub prefektuuri alla pea pool Eesti elanikkonnast. Olen kindel, et Joosepi näol saavad siinsed elanikud endale hea kootööpartneri,“ märkis siseminister.

Joosep Kaasik astus politseiteenistusse 1991. aastal ning ta töötas politseis 26 aastat. Viimase ametikohana Politsei- ja Piirivalveametis juhtis ta arendusosakonda. Enne seda töötas korrakaitsepolitseiosakonnas ja Lääne prefektuuris ning on käinud ka Euroopa Liidu politseimissioonil Bosnia ja Hertsegoviinas. Pärast Politsei- ja Piirivalveametist lahkumist 2017. aastal asus Joosep Kaasil tööle TalTechi administratsioonidirektori ametikohal ning vastutas ülikooli rektoraadi liikmena haldus- ja tugiteenuste taseme tõstmise ja võimekuse arendamise eest.

Joosep Kaasik lõpetas Paikuse politseikooli 1993. aastal ning Sisekaitseakadeemia politseikolledži 2001. aastal. Tal on 2005. aastast magistrikraad haldusjuhtimises Tallinna Tehnikaülikoolist, 2017. aastal omandas ta magistrikraadi CEPOLi õppeprogrammis ning lõpetas 2019. aastal Tallinna Tehnikaülikoolis digimuutuste magistriõppe cum laude.