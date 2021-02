„Te võite surma saada!“ Myanmari rahvas tuli ähvardustest hoolimata tänavatele 

„Meeleavaldajad ässitavad nüüd inimesi, eriti emotsionaalseid teismelisi ja noorukeid üles vastandumisele, mille käigus kaotavad nad oma elu,“ teatas Myanmari sõjavägi riigitelevisiooni vahendusel. Pühapäeval toimunud protestides sai surma kaks inimest, kuid see ei vaigista rahva pahameelt riigipöörajate vastu. Lisaks demonstratsioonidele sulgesid mitmed ärid uksed ja toimusid streigid, vahendab BBC. Näib, et mõned myanmarlased on liitunud nn kollaste vihmavarjude liikumisega, mis sai alguse Hongkongis. Vihmavari pole pelgalt sümbol, vaid võeti algselt kasutusele kaitseks pisargaasi vastu.