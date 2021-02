PARIMATELE IDEEDELE HOOGU JUURDE: selgusid esimesed Oivalise Ajakirjanduse stipendiumi võitjad 

Rüütsalu rõhutas, et see on alles algus, sest sihtasutus hakkab stipendiumeid välja jagama kord kvartalis. „Seetõttu soovitan kõigil huvilistel meie tegemistel silma peal hoida, kuna peagi teeme teatavaks uue taotlusvooru ja avaldame teemad, mille kohta lugusid ootame,“ selgitas ta.