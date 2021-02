Skandaalne: kolmandik perearstidest pole saanud vaktsineerimist alustadagi 

Kui palju üle 80-aastaseid on Eestis tegelikult vaktsineeritud?

Evelin Trink, haigekassa avalike suhete ja tervise edenduse osakonna juhataja : 80+ vanusegrupis on meie andmetel vaktsineeritud 11 158 inimest. Kokku on 80+ vanuses inimesi pea 80 000.

Eestis on kokku perearstidega seotud juriidilisi isikuid 422 (ühes ettevõttes võib olla mitu nimistut), perearsti nimistuid on Eestis kokku 785. Anname vastavalt vaktsiini tarnetele koguste ja saajate info perearstidele välja igal reedel ülejärgmiseks nädalaks. Uue nädala alguses jäävad tarnetest sõltumise tõttu vaktsiine ootama veel 160 juriidilist isikut ja 225 nimistut.

Vaktsiine jagatakse vastavalt tarnetele ja 80+ riskigrupis vastavalt nakatumisnäitajatele (enne saavad nende maakondade perearstid, kus nakatumisrisk on kõrgem, see on riigi tasandil kokkulepe), sest vähestest saabuvatest kogustest peavad samal ajal saama vaktsiini arstid, õed ja teised tervishoiutöötajad, hooldekodud, õpetajad ja koolitöötajad, politseinikud ja päästjad. Samuti tagatakse saabuvast tarnest kõikide esimese süsti saajate teine süst.