BOEINGU HÄDAD: Hollandi küla kohal sadas mootoritükke, probleeme ka Soomes 

Ameerika Ühendriikides toimunud õnnetuse taustal soovitas kohalik lennukitootja Boeing erinevatel lennuliinidel ajutiselt peatada probleemidesse sattunud mudeli kasutamise. Ettevõte teatas pühapäeval, et sama tüüpi mootoreid kasutavad Boeing 777-d peaksid läbima põhjaliku kontrolli. Kokku on selliseid lennukeid ligi 130, millest üle poolte on ka aktiivselt kasutusel.