Jaanus Riibe | Vanade jõulukuuskedega korter soojaks 

Igal aastal pöörduvad inimesed linnaosavalitsusse küsimusega, mida teha pühadeks tuppa toodud jõulukuusega. Linnaosavalitsus on tulnud elanikele appi, kogudes vanad jõulukuused kokku, ja nii ka tänavu. Tänavused erakorralised olud nõudsid vanade kuuskedega tegelemisel nutikamat lähenemist kui seni, mil jõulukuused on põletatud meelelahutuseks avalikult suures lõkkes.

Nii sündis idee, et kogutud vanadest jõulupuudest tehakse puiduhake, mille energiakontsern Utilitas kasutab tallinlaste kodude kütmiseks ja elektri tootmiseks. Kampaania sai pealkirjaks hüüdlause „Anname vanale jõulukuusele uue energia!". See on selge sõnum, et linna jaoks on roheline elukeskkond prioriteet, sest kasutegur on suur ja kõik jäägid kasutatakse lõpuni ära.

Biokütuse kasutamine ning investeeringud Tallinna soojustorustikku ja tootmisseadmetesse võimaldavad toota ja jaotada energiat efektiivselt ning seejuures taskukohase hinnaga. Tegelikult on see kõik ju hariv ja huvitav, kuidas soojuse ja valguse näol vana jõulukuusk inimeste kodudesse tagasi jõuab.

Kristiine katlamaja asub Marja tänaval. Kui 2008. aastal toodeti Tallinnas kogu energia sajaprotsendiliselt fossiilkütustest, siis eelmisel aastal toodeti 73% Tallinna klientide tarbitud soojusest koostootmisjaamades biomassist ja olmeprügist.

CO2 jalajälje piiramisel on olnud kaugküttel märkimisväärne roll. Hoone, mis tarbib taastuvatest energiaallikatest toodetud soojust, edendab kliimasõbralikku energiatootmist ning aitab vähendada CO2 heite paiskumist atmosfääri. Kaasaegne kaugküte on linnades turvalisem ja rohelisem kütteviis. Lisaks on olemas pikaajalisem plaan, et Eestis oleks võimalik 2030. aastaks sajaprotsendiliselt üle minna taastuvale energiale elektri- ja soojusmajanduses.

Kümnest kogumispunktist Kristiines saadi kokku rekordarv vanu jõulukuuski. Pärast hakkimist lähevad vanad jõulukuused koostootmisjaamadesse, kus neist saab roheline elektri- ja soojusenergia. Ma loodan, et sellel kampaanial oli laiemalt hariv ning silmaringi laiendav tulemus, sest paljud meist ei mõtle iga päev, kuidas korteris radiaatorid ja tuba soojaks saavad.