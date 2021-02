UUDNE LÄHENEMINE: tulevast Berliini usukeskust hakkavad jagama kristlased, moslemid ja juudid 

Projekti alguse juures seisnud kristlik teoloog Roland Stolte sõnul on idee üsna lihtne. „Me soovisime ehitada palve- ja õppemaja, kus võiksid need kolm religiooni koos eksisteerida, ent säilitada ka oma identiteedi,“ selgitas Stolte. Rabi Andreas Nachama teatel tegutsevad eri usundid keskuses eraldi, ent pühadel, mälestusüritustel ja pidustustel saadakse kokku. „See on midagi enamat kui sümbol – see on uue ajastu algus, kus me näitame, et meie vahel pole vihkamist,“ sõnas rabi.