LOODUS TÜHJA KOHTA EI SALLI: Reformierakond võttis aru pähe, Keskerakond täitis tekkinud tühimiku 

Peaminister Kaja Kallas sai eelmisel nädalal mainekujunduslikult vastu näppe. Riigikogu infotunnis manitses ta opositsiooniparteisid: „Minule on laekunud info, et Isamaa on registreerinud avaliku ürituse 24. veebruaril kell 12 Vabaduse väljakul. EKRE on registreerinud avaliku ürituse kell 18 Vabaduse väljakul, kutsudes üles inimesi sellel osalema. Minu soovitus on küll öelda oma toetajatele, et ärge kogunege, kui te tõesti olete mures praeguse nakatumiskordaja pärast.“