ESITATI KAHTLUS: miks sattus Repsi koju ministeeriumi kohvimasin?

Tunnistajad on viidanud, et see juhtus 2019. aasta kevadel, kui Repsist sai haridusminister teiseks ametiajaks. Väidetavalt kingiti Repsile selleks puhuks ehituspoe kinkekaart, kuid minister olevat avaldanud soovi saada endale koju sama uhke Jura kohvimasin, nagu ministeerium toona parajasti endale hankis. Mõned päevad hiljem vedasidki ministeeriumi töötajad kohvimasina ministri koju Hiiule.