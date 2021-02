Juhtkiri Juhtkiri | Ühiskondlik kokkulepe käskude asemel Ohtuleht.ee , täna 18:34 Jaga: M

Et inimesed on piiranguist väsinud, näitab tung koolivaheaja soojamaalendudele, kus vastupidiselt valitsuse tungivale soovitusele mitte reisida on reisikorraldajad käiku pannud koguni lisalennud. Eelmise kevade esimene laine vallandus just koolivaheajareisidelt toodud nakkusest, sel korral peaksid seda riski vähendama nii viirustestid lennujaamas kui isolatsiooni jäämine. Reisilt naasvate õpilaste kohustuslik 10-päevane isolatsioon on lõivuks, mida pere peab maksma oma reisimisõiguse teostamise eest. Selliste perede vabaduse maksab lisatööga kinni aga õpetaja, kes peab tagantjärele aitama reisil käinute teadmistelünkasid siluda.