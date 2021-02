Eesti uudised OLGE VALMIS! Paljudele õpetajatele saabus kutse vaktsineerimisele ootamatult Asso Ladva , täna 16:26 Jaga: M

SUTS JA VALMIS: Ühena esimestest haridustöötajatest sai nädal tagasi vaktsineeritud Tartu Maarja kooli õpetaja Vahur Põldsam. Süsti teeb Annika Reiljan Maarjamõisa kliinikumis. Foto: Aldo Luud

„Eelmise pühapäevaõhtul tuli sõnum, et kolmapäeval tuleb olla Kohtla-Järvel tervisekeskuses. Viimasel hetkel sai nimekirja tehtud veel mõned parandused – mõni õpetaja mõtles ümber, et siiski tahab vaktsiini ja nende nimed said sinna lisatud. Nüüdseks on kõikidel soovijatel vaktsiin käes, aga tuleb saada veel teine doos, nii et immuunsuse tekkimisega läheb aega,“ kiidab Toila gümnaasiumi direktor Signe Ilmjärv õpetajate vaktsineerimise head korraldust.