USA-s sadas lennukitükke taevast otsekui vihma 

United Airlines lubas korraldada Hawaiile-sõidust ilma jäänud reisijatele erilennu.

1994. aastast teenistuses olnud Boeingi mootori ja tiiva tükke langes vähemalt kahele Broomfieldi linnajaole – majade ja autode katustele ning õuedele. Imekombel ei saanud ka maa peal ükski inimene vigastada, nentis kohaliku politseijaoskonna kõneisik Rachel Welte ajakirjanikele. Tõsi, mõni jõudis juba koos lastega keldrist varju otsida. Teine rääkis, kuidas ta oli parajasti köögis toitu tegemas, kui läbi lae tungis temast vaid meetri kaugusele suur metallitükk. „Ehmatasin südamepõhjani, aga viga ei saanud,“ ütles ta kanali Denver7 uudistesaates.

Politsei manitses linlasi, et nad ei läheks lennukitükke torkima.

„Kuulsime, et taevas plahvatas miski ja nägime seal musta suitsu. Siis hakkas metallitükke langema nagu vihma. Tundus, et need päris väikesed, kuid nüüd vaatan, et igal pool vedelevad suured tükid,“ rääkis BBC-le Kieran Cain.

Reisijad kirjeldasid, et salongi kostus peaaegu kohe pärast õhkutõusmist tohutu pauk. „Lennuk hakkas kõikuma ja kaotas kõrgust. Piloot teatas, et pöördume lennuväljale tagasi. Me naisega pistsime kohe rahakotid koos dokumentidega kotist tasku – selleks, et kui peaks juhtuma õnnetus, siis saaks meid kiiresti tuvastada,“ tsiteerib BBC David Deluciat.