WHO käib Tansaaniale peale, et riik alustaks koroonaviiruse juhtumite teatamist 

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) väljendab oma muret seoses võimaliku varjatud epideemiaga Tansaanias. Huvi riigis toimuva vastu tõusis, kui mitmed valitsusametnikud hakkasid üksteise järel ära surema, vahendab BBC.

Ta oli Tansaania silmapaistvaim poliitik, kes oli avalikult teatanud, et tal on viirus. Riigiteenistuse juht John Kijazi suri samuti kolmapäeval, kuid tema surma põhjust ei avaldata.

Seejärel tegi ta Tansaaniale üleskutse, et riik hakkaks Covid-19 juhtumitest teatama ja andmeid jagama.

„Andmete puudumisel on keeruline määrata viiruse leviku ulatust," ütles ta. Samuti väitis peadirektor, et välismaale reisivad tansaanlased on saanud positiivseid testitulemusi.