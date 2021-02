Eesti uudised Martin Helme: mitte üks kobin meie tõrvikurongkäigu kohta koroonaajal! Ohtuleht.ee , täna 13:40 Jaga: M

EKRE tõrvikurongkäik eelmisel aastal. Foto: Erki Parnaku

Martin Helme annab sotsiaalmeedias teada, et ka tänavu toimub EKRE tõrvikurongkäik, et tähistada Vabariigi aastapäeva. Ta vibutab juba ette ka sõrme, et keegi hiljem kobisema ei hakkaks, miks keset koroonapuhangut selline massiüritus toimub.