Viis aastat piinakambris: ema ja kasuisa hoidsid alaealisi lukustatuna pimedas ruumis 

Ka laste ema ei sekkunud elukaaslase tegevusse ega aidanud lapsi, kuid väidetavalt on ka nüüdseks oma eksimust mõistnud, seda tunnistanud, kahetseb, et laste huvide eest ei seisnud ja soovib tekitatud kahju heastada.

Prokurör leiab, et antud juhtumil on tegemist teise astme kuritegudega, milles üld- ja eripreventiivsetest vajadustest lähtuvalt ei ole kriminaalmenetluse

jätkamine ja isikute karistamine vajalik. Kannatanute õigusi on võimalik tagada ja kahtlustatavaid on võimalik õiguskuulekusele mõjutada kohtuväliste meetmetega.