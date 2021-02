Alates märtsist laieneb vingugaasianduri kohustus 

„Vingugaas on nähtamatu vaenlane ja õigeaegne märguanne saab ära hoida kõige hullema. Paraku tuleb endiselt aeg-ajalt meelde tuletada, kui karmid võivad olla vingugaasi poolt põhjustatud tagajärjed inimese elule ja tervisele ning miks on oluline ka gaasiseadme olemasolul varustada kodu vingugaasianduriga,“ selgitab MKM-i ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonna asekantsler Kristi Talving.

„Vingugaasiandur on täna küll kohustuslik, kuid see peab olema paigutatud nii, et sellest ka kasu oleks. Kui küttegaasiseade paikneb näiteks abiruumis, kuhu on paigaldatud ka vingugaasiandur, ei pruugi selle signaal jõuda inimesteni elu- või magamistoas. Küttegaasiseadmetega kodudes tasuks andurite asukohad ja töökindlus kindlasti üle kontrollida,” selgitas Talving.