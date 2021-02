Iisrael: vaktsineeritud on pea pool elanikkonnast, tavaelu hakkab vaikselt taastuma 

Poed on kõigile avatud, kuid juurdepääs vaba aja veetmise kohtadele, nagu spordisaalid, hotellid ja teatrid, on avatud inimestele, kes on saanud mõlemad vaktsiiniannused rohkem kui nädal varem või kes on haiguse läbi põdenud ning selle vastu immuunsed. Need inimesed saavad tervishoiuministeeriumi rakenduses staatuse „Roheline pass”.