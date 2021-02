Ööpäevaga lisandus 583 koroonapositiivset, suri seitse inimest 

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 44, haiglaravi vajab 507 patsienti



21. veebruari hommikuse seisuga viibib haiglas 507 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 36 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 24 inimest.



Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati haiglates kokku 44. Koju saadeti 11 inimest, 5 inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda ning 8 inimest viidi üle teise haiglasse.



Ööpäeva jooksul suri seitse koroonaviirusega nakatunud inimest – 92aastane mees ja naine, 90aastane naine, 87aastane mees, 86aastane mees, 83aastane naine ning 80aastane mees. Kokku on Eestis surnud 535 koroonaviirusega nakatunud inimest.



Tänaseks on haiglates lõpetatud 3228 COVID-19 haigusjuhtumit 3166 inimesega.



20. veebruari seisuga on tervenenud 45 233 inimest. Neist 31 404 inimese (69,4%) haigusjuhtum on lõpetatud, 13 829 inimese (30,6%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.



Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 889 574 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 57 616 (6,5% testide koguarvust). Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.



Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 61 904 inimesele, kaks doosi on saanud 26 053 inimest



Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 61 904 inimesele, kellest 26 053 on saanud mõlemad doosid. Statistikat vaktsineerimiste kohta saab vaadata Terviseameti koroonaviiruse andmestikust. Inimene ise saab oma vaktsineerimisi vaadata Patsiendiportaalis digilugu.ee.



See nädal algas õpetajate, politseinike ja päästjate vaktsineerimine. Vaktsineerimine on ainus viis raske haiguse vältimiseks ja tavapärase elukorralduse juurde naasmiseks. Esialgu on Eestisse jõudvad vaktsiinikogused piiratud, kuid riik on tellinud piisavalt doose igale inimesele.