VAEN AUSTRAALIA JA FACEBOOKI VAHEL: Austraalia ei kavatse COVID-19 vaktsiini Facebookis reklaamida 

Tunde enne seda, kui Austraalia hakkas vaktsineerima Pfizeri / BioNTechi vaktsiiniga, ütles tervishoiuminister Greg Hunt, et valitsus alustab laiaulatuslikku kommunikatsioonikampaaniaga, sealhulgas veebis. Sellega tagatakse, et kõik tulevad vaktsineerimisele kohale.

Kuid tervishoiuosakonnale pandud keeld kampaaniat Facebookis reklaamida jääb jõusse seni, kuni vaidlus Big Techi ettevõtte ja Austraalia vahel - uue seaduse üle, mis paneb Facebooki uudiste sisu eest maksma, on lahendatud.

„Minu poolest ei ole mitte mingisugust reklaamimist Facebookis kuni probleem on lahendatud," ütles Hunt Australian Broadcasting Corp.-le. „Peale selle vaidluse tekkimist pole ühtegi reklaami tellitud ega algatatud. Põhimõtteliselt on seal enda arust väga tähtsad inimesed, kes käituvad suveräänsete kiusajatena, kuid ma ei jäta seda nii."

Laupäeval ütles peaminister Scott Morrison, et Facebook "on meid esialgselt jälle sõbrustanud", kuid ta ei täpsustanud, mida see tähendab.