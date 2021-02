TEXASE ENNEOLEMATU KÜLM: veepuudus koormab haiglaid rohkem kui koroonaviirus 

Rekordilised külmad ilmad on vähendanud Texase laiahaardeliste haiglate vee- ja elektrivarustust. Elektri- ja veeteenused taastusid, kuid paljudes kodudes ja mõnes haiglas polnud neid reedel endiselt. Pool riigi elanikkonnast oli vee ohutuse tagamiseks kohustatud vett keetma.

„Oleme ülekoormatud, palju rohkem kui COVID-iga,” ütles Kathuria, kes töötab mitmes Austini piirkonna kiirabis. „See süsteemi rike on meid täielikult raputanud nii EMO-s kui ka meie enda kodudes."

Paljud haigla töötajad on terve nädala viibinud meditsiiniasutustes - teades, et kodus pole sooja ega vett. Haiglates on olemas vähemalt elektrienergia generaatorid.