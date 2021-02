Uuring: Pfizeri vaktsiin peatab kümnest nakkusest üheksa  

Sadade tuhandete iisraellaste tervisekaartidele tuginevas uuringus leitakse, et vaktsiin võib koroonaviiruse edasikandumist järsult piirata, kirjutab MIT Technology Review.

Tulemused on olulised, kuna Iisrael juhib maailma oma elanikkonna vaktsineerimise poolest, muutes riigi reaalseks laboriks, et mõista, kas vaktsiinid võivad pandeemia lõpetada.

Seni on Iisrael täielikult vaktsineerinud 32% oma elanikkonnast, kõik Pfizeri vaktsiiniga, ja praegu on Iisraeli näitaja Covid-19 vastu vaktsineeritud elaniku kohta kõige kõrgem maailmas.

Aruande projekt kinnitab, et vaktsiin suudab vähendada Covid-19 haigusi ja surmajuhtumeid üle 93%, ning esitab ka esimesed ulatuslikud tõendid selle kohta, et vaktsiin võib ära hoida enamikku nakkusi, sealhulgas neid, mis sümptomeid ei põhjusta.

Vaktsineerimisplaan võib lubada Iisraelil saada esimeseks riigiks, kes on saavutanud nn karjaimmuunsuse või elanikkonna vastupanu taseme, mis on piisavalt kõrge, et kontrollida viiruse levikut lukustusteta.