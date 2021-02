Venemaa kiitis heaks oma kolmanda COVID-19 vaktsiini CoviVac 

Venemaa on juba heaks kiitnud kaks COVID-19 vaktsiini, sealhulgas Moskva Gamaleya instituudi välja töötatud Sputnik V-vaktsiini, järgides sarnast heakskiidu andmise lähenemisviisi: vaktsiin võetakse kasutusele enne, kui on näha katsetulemusi hilisemas staadiumis, vahendab Reuters.

Sellest ajast alates on vähemalt kahte Sputnik V annust saanud üle kahe miljoni venelase, ütles terviseminister Mihhail Muraško 10. veebruaril.

„Täna on Venemaa ainus riik, kellel on juba kolm vaktsiini COVID-19 vastu," ütles peaminister Mishustin.

Erinevalt Sputnik V vaktsiinist, mis kasutab modifitseeritud kahjutut külmetusviirust, mis meelitab keha antigeene tootma, et aidata immuunsüsteemil koroonaviiruse infektsiooniks valmistuda, on CoviVac vaktsiini lähtekohaks kogu viiruse osake.

See tähendab, et vaktsiin on tehtud inaktiveeritust või replikatsioonivõimetust koroonaviirusest.