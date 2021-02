Eesti uudised Kas unenägude eesmärk on meie aju kaitsta? Triin Tael , täna 20:56 Jaga: M

Seni on arvatud, et unenäod aitavad meil mälestusi analüüsida ja seoseid luua. Teadlased on aga jõudnud järeldusele, et unenäod aitavad aju kaitsta. Foto: Vida Press

Kui õnnetus või haigus röövib inimeselt silmanägemise, võib ta õige pea orienteeruda ruumis kajalokatsiooni järgi nagu nahkhiir. Kõrvadest saavad silmad. Aju plastilisus eri funktsioonide ülevõtmisel on hämmastav – kui inimesel silmad kinni siduda, muutuvad tema sõrmed juba tunniga tundlikumaks kui enne. Kuid USA neuroteadlane David Eagleman on lagedale tulnud intrigeeriva teooriaga: tema väitel näeme me vähemalt osaliselt und selleks, et teised meeled ööune jooksul aju nägemiskeskust ei vallutaks.